Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе – РФПИ

09.02.2021, 13:22, Разное

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Сначала Фонд подал заявку в ЕМА на участие в научной консультации разработчиков «Спутник V», это произошло октябре прошлого года. По данным источника РИА Новости, консультация была завершена 19 января, после чего появилась возможность подать заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе.

РФПИ уже получил официальное подтверждение о принятии заявки, отметили в фонде. После получения регистрационного удостоверения Еврокомиссии РФ сможет поставлять вакцину «Спутник V» в европейские страны. В настоящий момент из всех стран ЕС только Венгрия одобрила использование препарата.

На сегодняшний день в Евросоюзе авторизованы вакцины от коронавируса трех компаний: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Кроме того, заключены контракты с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Эти разработчики еще не подали заявку на регистрацию своих вакцин.

Отметим, что еще в октябре прошлого года в Еврокомиссии заявили о том, что созданные в РФ и Китае вакцины от COVID-19 никогда не будут использоваться на территории Евросоюза. По словам представителя ЕК Эрика Мамера (Eric Mamer), соглашения о поставке будут заключаться только со странами, которые готовы производить препарат на территории ЕС.

Вакцины, разработанные в других странах, могут попасть на европейский рынок лишь при условии прохождения тщательной процедуры сертификации, но такие препараты «никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС», подчеркнул Мамер.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал промежуточные результаты III фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». Разработичики оценили эффективность препарата в 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет – 91,8%. У более чем 98% добровольцев в группе вакцины сформировался гуморальный иммунный ответ и у 100% — клеточный иммунный ответ, написали ученые. Уровень антител у добровольцев, получивших «Спутником V», в 1,3-1,5 раза больше, чем у переболевших COVID-19.