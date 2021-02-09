Мнение: Не понимаю!

09.02.2021, 13:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

А вообще, я не понимаю тех, я не понимаю тех, кого хлебом не не корми, а дай только чужую жизнь пообсуждать. “А-ха-ха, он у себя в дневнике вот что написал!” “Гы-гы-гы, а вы видели, как он сфотался?” “Тьфу, позорище, он вот так живёт, какой ужас!” Вот скажите, обсуждальщики, вас каким боком вообще касается-то, КАК кто сфотался или выставил себя в посте? Вам что, от чьей-то фотки или поста, который вообще не о вас, тепло или холодно? А если они вас вообще никак не касаются, тогда зачем лезете-то, больше заняться, что ли, нечем, полезным, например, чем-нибудь? Или на полезное мозгов не хватает, а чем-нибудь заняться хочется, вот и начинаете чужую жизнь обсасывать? Или это у вас способ самовозвышения такой? Мы вот так по дурацки не фотаемся и задница у нас не толстая, значит, на его фоне мы серьёзные, умные и спортивные? Больше вот ни одной причины не могу придумать, зачем взрослым (казалось бы) людям постоянно чужую жизнь обсуждать!

—