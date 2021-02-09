 

Иван Охлобыстин рассказал, какое отношение имеет к закрытию “Дома-2” и сокращению зарплаты Ольги Бузовой

09.02.2021, 13:04, Разное
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В декабре 2020 года стало известно, что после 16 лет в эфире канал ТНТ закрывает телепроект “Дом-2”. При этом появились слухи, что произошло это из-за Ивана Охлобыстина. Якобы актер стал акционером телеканала, выкупив часть акций, и первым делом завершил телестройку. Кроме того, по сообщениям СМИ,  Охлобыстин серьезно сократил зарплаты телеведущих Ольги Бузовой и Ксении Бородиной в программе “Бородина против Бузовой”, выходящей на этом же канале. В январе Иван в свойственной ему ироничной манере комментировал эти новости в соцсетях:

Никто не мог закрыть “Дом-2” – ни Госдума, ни Совет Федерации. А я выкупил акции и закрыл к чертовой матери!

Светлана Бондарчук и Иван ОхлобыстинОднако в интервью Светлане Бондарчук для YouTube-шоу “Света вокруг света” Охлобыстин признался: это была шутка. О существовании Бородиной он узнал из последних новостей, с Бузовой не знаком. В ответ на прямой вопрос ведущей, является ли Иван партнером ТНТ, он ответил отрицательно.

“Дом-2” я никогда не приветствовал, это копание в грязном белье. Мне не нравятся шоу, где все это обсуждают, они приносят больше вреда, чем пользы. Создают ощущение, что мы находимся в бесконечных дрязгах. Но слухи про мое отношение к “Дому-2” – бред.

Впрочем, лучше один раз увидеть – новый выпуск “Света вокруг света” уже на YouTube.



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