Чрезвычайная ситуация стала постоянной — Португалия «тонет» в эпидемии коронавируса

09.02.2021, 12:56, Новости дня

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После новогодних праздников в Португалии началась новая волна эпидемии: больницы работают на пределе возможностей, а похоронные бюро не успевают хоронить жертв коронавируса и вынуждены разворачивать временные морги на парковке, передаёт France 2. Ещё три недели назад правительство ввело карантин, но пока он не принёс результатов, и Лиссабону пришлось просить помощи у других европейских стран.

В Португалии чрезвычайная ситуация стала постоянной. Пациенты с COVID-19 поступают непрерывно, однако теперь в этой больнице в пригороде Лиссабона каждый новый пациент лишний. Больница уже переполнена, а машины скорой помощи продолжают прибывать.

ВРАЧ: Скорее всего, это COVID-19.

Здесь уже госпитализированы 330 больных с коронавирусом — в два раза больше, чем может принять больница. Но этим больным, которые прибывают с серьёзной дыхательной недостаточностью, невозможно отказать.

ВРАЧ: Ему очень сложно дышать. Его дыхательная система практически не работает.

Пациентов на искусственном дыхании так много, что несколько дней назад не выдержала система подачи кислорода. От неё зависит жизнь интубированных пациентов — например, этого мужчины в критическом состоянии. Для перестраховки доктора решили перевезти его в другую больницу.

АНТОНИУ БРАС, врач скорой помощи: В Лиссабоне больницы уже две недели как заполнены. У нас так много пациентов с COVID-19, что нам приходится перевозить самые тяжёлые случаи в другие больницы. Мы отвезём его на самолёте в Порту.

Всего за один месяц умерло около 6 тысяч человек — это практически половина из 13 тысяч жертв, зафиксированных с начала пандемии. Португалию наводнил британский вариант: его нашли в 60 процентах случаев заболевания в столичном регионе.

ВРАЧ: Боль продолжается?

По словам этого врача скорой помощи, резкий рост заболевших связан с перемещениями португальцев по стране и поездками за границу во время новогодних праздников.

ЭРНЕСТО РУИВО, интерн Национального института медицины катастроф: Пик случился после Рождества и праздников, во время которых все несколько расслабились. Уже месяц как ситуация стала на самом деле тяжёлой.

Новая волна перегружает до предела не только больницы, но и похоронные бюро. Чтобы справиться с большим числом покойников, этому заведению пришлось нанимать новых сотрудников. На этих гробах прикреплены больничные браслеты, которые указывают имя умершего. Семьям по-прежнему приходится ждать некоторое время перед тем, как похоронить своих близких.

ПАУЛО КАРРЕЙРА, директор похоронного бюро Servilusa: Приходится ждать три, пять или даже в некоторых случаях восемь дней, чтобы провести похороны в Лиссабоне. Сейчас мы проводим между 45 и 50 похоронами в день.

На парковке соорудили временный морг, который символизирует вышедшую из-под контроля и беспрецедентно тяжёлую эпидемию.

ПАУЛО КАРРЕЙРА: Сегодня утром ещё есть места, но к концу дня они заполнятся. Мы живём в печальное время — не только из-за роста смертности, но и из-за того, как сейчас проходят похороны. Нужно отметить, что семьи жертв коронавируса больше не могут проводить поминки, и это чрезвычайно мучительно.

Чтобы противостоять кризису, ещё три недели назад правительство Португалии решило ввести национальный карантин. Результаты карантина пока не видны.

АНАИС БАРД, специальный корреспондент в Лиссабоне (Португалия): Потонувшая в эпидемии, Португалия зовёт на помощь другие европейские страны. Скоро десяток наиболее тяжёлых пациентов отправят в Австрию, а несколько дней назад Германия выслала подкрепление: 26 врачей и военных санитаров — срочная помощь, чтобы справиться с новой, чрезвычайно сильной волной.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2021 года.