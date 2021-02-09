Биолог заявил о влиянии погоды на распространение коронавируса

09.02.2021, 12:54, Разное

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9 февраля, Анча Баранова, профессор Школы системной биологии из Университета Джорджа Мейсона, поделилась исследованиями, связанными с зависимостью скорости распространения Covid-19 от погодных условий.

По словам специалиста, морозная погода зимой и сухая, жаркая летом снижают темпы распространения респираторного вируса. Исходя из этого, ограничительные меры должны вводиться на основании метеоусловий в конкретном регионе.

Биолог утверждает, что самая опасная погода характеризуется температурой около 0 градусов.

В процессе исследования о влиянии температур на вирус, проведенного для Нью-Йорка, Парижа и Буэнос-Айреса, исследователи изучили три фактора: температуру, ветер и влажность. Анализ результатов выявил, что теплая и влажная погода способствуют живучести вируса, в то время как низкая влажность в совокупности с сильным ветром уменьшают скорость распространения вируса.

Немного ранее, в феврале, подобное мнение высказали исследователи из медицинской школы Университета Никосии. Согласно рассуждениям авторов, огромное влияние не течение пандемии и возникновение ее очередной волны оказывают именно погодные условия.

Источник: ria.ru