 

Во франции создали тест на COVID-19, который проводится с помощью смартфона

09.02.2021, 12:54, Разное
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Во Франции учеными из Университета Лилля было разработано устройство, дающее возможность самостоятельно осуществить тестирование на COVID-19, используя мобильный телефон.
Устройство внешне похоже на флеш-накопитель, подключаемый в разъем телефона. На расположенной в нем тестовую полоску необходимо разместить несколько частиц жидкости, полученных посредством взятия мазка из носовой полости. Датчик реагирует на спайк-протеины, которыми окружен коронавирус, их наличие изменяет силу электрического сигнала.

Результат теста высвечивается на экране телефона спустя 10 минут. При таком способе тестирования коронавирус выявляется в 90% случаев.

На данный момент создатели устройства ищут спонсоров для софинансирования и партнеров для запуска производства. Уже пройдя клинические испытания, устройство готовится к выпуску.

По словам профессора Сабин Сзюнеритс, в разработке также находится устройство, которое позволит проводить тестирование с помощью слюны.

Источник: tass.ru



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