 

Киркоров и Тодоренко удивили поклонников новыми образами для второго сезона шоу «Маска»

09.02.2021, 12:54, Разное
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В своих микроблогах Instagram Филипп Киркоров и Регина Тодоренко показали подписчикам новые необычные образы, в которых они предстанут во время съемок второго сезона популярного шоу «Маска». Поп-король, как и телеведущая, удивили поклонников цветом волос.
На фотографии в микроблоге Филипп Киркоров позирует с седой шевелюрой и бородой. Одну прядь артист решил оставить темной, что еще больше подчеркнуло контраст между его нынешним образом и старым цветом волос. При этом, аккуратно подстриженная борода была у поп-короля благородного оттенка «перец с солью». Имидж ко второму сезону проекта сменила и супруга Влада Топалова. В Instagram Регина Тодоренко предстала в образе чародейки с розовыми волосами. Ведущая «Орла и Решки» призналась, что она «сама от себя не ожидала такой шалости». Ей понравилось перевоплощаться и наблюдать за тем, как меняется внешность в зависимости от цвета волос.

Как пишет издание «Политэксперт», второй сезон «Маски» стартует в День влюбленных – 14 февраля. Регина Тодоренко и Филипп Киркоров будут членами жюри. Компанию им составят певица Валерия и шоумен Тимур Родригез. Если верить слухам, то место Александра Реввы займет Гарик Мартиросян.



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