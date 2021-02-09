 

Волков: «Протесты 14 февраля пройдут по почте»

09.02.2021, 12:51, Разное
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Глава штабов Навального Леонид Волков объявил о проведении протестных акций 14 февраля в нестандартном формате. Вместо того, чтобы вступать в столкновения с полицией, политик призвал своих сторонников слать на адрес Администрации президента оскорбительные письма с требованиями освободить Навального.

«План очень простой. Представьте, десятки миллионов людей начинают одновременно отправлять письма с требованиями освободить Алексея на адрес Кремля. Что происходит дальше? Почтовые терминалы перегружены – следовательно, народ не получает пенсии и зарплаты. На улицы выходят миллионы недовольных. Дальше – огромное количество почтовых машин блокирует все московские дороги, и к протестующим присоединяются 5 миллионов московских водителей. К тому же, когда все эти письма привезут в Кремль, там не хватит для них места. Чиновники должны будут выйти из-за стен Кремля и предстать перед народным судом. Так победим!» – сказал Волков в эфире «Жыве Навальный».

По оценкам организаторов, в акции примет участие 17 млн. сторонников Алексея Навального, а общий объём написанных ими писем превысит 500 тысяч тонн. В случае успеха акции штабы Навального могут повторить её, на этот раз указав в качестве адреса Матросскую тишину, чтобы полностью занять помещения ИВС письмами и добиться таким образом выхода заключённых на волю. Для проведения акции Волков планирует привлечь 90 млн. рублей в биткоинах и иностранной валюте, которые пожертвую его сторонники с территории России, Латвии, Польши и США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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