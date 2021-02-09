Украина захотела закрыть Twitter-аккаунт МИД РФ в Крыму

09.02.2021, 12:50, Новости дня

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Посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско начали борьбу против страницы в Twitter крымского представительства МИД России.

Посол Украины в США Владимир Ельченко обратился с официальным письмом к руководству Twitter после того, как сеть верифицировала страницу представительства российского МИД в Симферополе, сообщается на странице украинского посольства в Facebook.

В диппредставительстве подчеркнули, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Украине Эмине Джеппар также выступила против верификации аккаунта представительства МИД РФ в Крыму.

Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.