 

Украина захотела закрыть Twitter-аккаунт МИД РФ в Крыму

09.02.2021, 12:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско начали борьбу против страницы в Twitter крымского представительства МИД России.

Посол Украины в США Владимир Ельченко обратился с официальным письмом к руководству Twitter после того, как сеть верифицировала страницу представительства российского МИД в Симферополе, сообщается на странице украинского посольства в Facebook.

В диппредставительстве подчеркнули, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Украине Эмине Джеппар также выступила против верификации аккаунта представительства МИД РФ в Крыму.

Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Лукашенко сказал о первом иностранном визите после победы на выборах

17.10 / Житель Харькова требовал $20 тыс. от следователя ГБР за неразглашение информации

10.11 / Политолог: Очевидно, что в соревновании “стройплощадки” (Труханов) и “русского мира” (Скорик) в Одессе уверенно выиграет “стройплощадка”

08.11 / Убийство в Кривом Роге. Подозреваемому сообщили о подозрении

08.07 / В больнице скончался пострадавший от пожаров в Луганской области

30.06 / ВЦИОМ зафиксировал рост активности избирателей на голосовании по Конституции

03.10 / Американская ракета с российскими двигателями стартовала к МКС

18.10 / Азербайджанские военные захватили стратегический мост недалеко от иранской границы

25.07 / Создать рецепт изготовления искусственных белков ученым помогло машинное обучение

28.07 / Украина и Польша договорились бороться с «Северным потоком – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска