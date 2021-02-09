Экономика: Как научить россиян работать эффективнее

09.02.2021, 12:50, Новости дня

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Несмотря на пандемию, РФ целенаправленно повышает непростой для себя показатель – производительность труда. А это главный резерв для роста российской экономики. За счет чего различные российские предприятия, от молочного производства до оборонки, смогли увеличить выработку – и почему темпы роста производительности не могут достигнуть уровня нулевых годов?

Россия в 2020 году продолжила наращивать производительность труда. Повышать один из главных резервов для роста российской экономики жизненно необходимо. Согласно данным ОЭСР, в 2019 году самой высокопроизводительной страной стала Ирландия. На одного человека там приходится 112,7 доллара добавленной стоимости в час. Секрет прост – для инвесторов со всего мира созданы лучшие условия. Здесь даже есть специальные визовые программы для них.

На втором месте с производительностью в 110,3 доллара на человека в час – Люксембург, где практически нет ценных природных ресурсов, но здесь создали один из крупнейших финансовых центров мира и лучшие условия для высокотехнологичного производства. Даже США отстают от лидеров, производительность труда американцев оценивается в 77 долларов на человека в час.

Однако РФ еще далеко даже до уровня США. В 2019 году в нашей стране создавался 31 доллар добавленной стоимости на человека в час.

После провала 90-х, производительность труда в нулевых росла хорошими темпами – в среднем почти на 6% в год. Однако кризис 2008-2009 годов прервал эту тенденцию. С 2010 года положительную тенденцию роста производительности труда удалось восстановить. Однако темпы роста уже не такие высокие. Так, в 2010–2017 годах этот показатель рос на 1,4%, а в последние годы уже на 2% в год. Тенденция явно положительная. И свою роль в этом сыграли в том числе и нацпроекты.

В 2019 году правительством утвержден нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», рассчитанный до 2024 года. Расходы оцениваются в 52,1 млрд рублей. Если темпы роста производительности труда на 2% в год сохранятся, то за пять лет этот показатель вырастет на 10%, что вполне прилично.

«Наши предприятия имеют большой потенциал роста, на раскрытие которого и направлен комплекс мер господдержки в рамках нацпроекта «Производительность труда» – от создания благоприятной законодательной среды до адресной работы с консультантами по выстраиванию производственных процессов и обучения руководителей», – говорит порталу национальныепроекты.рф директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Екатерина Гришина.

По данным Минэкономразвития, все ключевые задачи нацпроекта «Производительность труда» выполнены. В частности, в 2020 году в него вовлечены более 2000 предприятий, переподготовлено более 4400 человек, 331 предприятие получило помощь при выходе на экспорт, в результате чего было заключено 163 первых для них экспортных контрактов на 7,2 млрд рублей. Инструментам бережливого производства были обучены более 18 тыс. человек, предприятиям оказывалась дополнительная поддержка при создании производственных систем. В 45 регионах РФ были созданы региональные центры компетенций.

«Участие в проекте безусловно помогло повысить производительность. Это позволило посмотреть со стороны на наши производственные процессы», – говорит Елена Цветкова, начальник отдела маркетинга компании «Респираторный комплекс» (Ленинградская область). Компания – участник нацпроекта «Производительность труда» с января 2020 года. Задача: повысить производительность труда производства самого востребованного продукта компании – респираторов с клапаном «Алина-210». И компания дополнительно оптимизировала также производство еще двух респираторов.

«Специалисты ФЦК (оператор нацпроекта) вместе с нашей рабочей группой проанализировали весь процесс работы и выявили узкие места. Вместе мы выработали решения по их устранению», – рассказывает Цветкова. В итоге производительность труда действительно выросла. Выработка респираторов трех брендов выросла почти в два раза – с 2,4 до 4,6 млн штук в месяц. При этом сократилось время процесса производства.

«Например, одним из узких мест стал процесс наладки оборудования. Когда происходили неполадки с оборудованием, приходилось долго ждать мастера для ремонта»,

– рассказывает Цветкова. Внедрение системы раннего оповещения о проблемах «Андон» позволило в десять раз (с десяти до одной минуты) сократить время реагирования службы главного механика.

«Мы планируем этот успешный опыт транслировать на другие участки производства», – говорит представитель «Респираторного комплекса». В условиях пандемии компания закупает дополнительное оборудование, в том числе чтобы производить уже шесть миллионов респираторов в месяц.

Один из участников нацпроекта по повышению производительности труда – старейший производитель пшеничной и ржаной муки в Саратове «Саратовский комбинат хлебопродуктов». Буквально за полгода участия в нацпроекте производительность труда по выбранному продукту – пачки муки весом пять килограммов – выросла на 6%. На заводе внедрили систему 5С на рабочих местах для оптимизации рабочего процесса.

Анализируя весь процесс производства от поступления зерна до отгрузки муки со склада, было выявлено две главные проблемы. Оказалось, что фасовка муки часто останавливалась из-за попадания муки в дозатор, а новую смену сотрудников готовили целый час из-за лишних перемещений мешков и тому подобного. И буквально небольшие изменения процесса помогли серьезно увеличить производительность труда. Чтобы мука не попадала в дозатор, установили специальную деталь – шнек. В итоге выработка выросла почти в полтора раза – с 3,8 до 5,5 тысяч тонн в сутки (или с 1,9 до 2,75 тонн в сутки на человека), а подготовку смены сократили до 15 минут (вместо часа).

Также более чем в два раза сократили время переработки мельницами 240 тонн зерна и передачи муки клиенту. Вместо двух недель это теперь занимает всего шесть дней.

Благодаря участию в нацпроекте, производитель молока «Михайловское» из Белгородской области (входит в группу «Томмолоко») смог увеличить производительность сырого молока с 24 до 27 литров на корову в день. Для этого стада разместили так, чтобы доильное оборудование не простаивало без толку. В итоге за час удается теперь подоить 152 коровы вместо 122.

Удалось сократить остатки кормов с 8 до 4% в день, а это очень важно, потому что остатки корма – это чистые потери завода: на следующий день корм для животных уже не используется.

Работа сотрудников, которые раньше ничего не успевали, была правильно регламентирована. В итоге быстрее стали мыть доильный зал (вместо полутора часов – всего 45 минут) и заливать 20 тонн молока в молоковоз (вместо двух часов – всего 50 минут).

Еще один участник нацпроекта – градообразующий Сарапульский электрогенераторный завод (Удмуртия). Здесь поставили цель – снизить себестоимость производства электродвигателей типа АИМЛ. Они ставятся на установках, где есть риск возникновения взрывоопасных ситуаций. Это и химическая, и нефтеперерабатывающая, и газовая промышленность.

Производительность труда на одного работника выросла почти в четыре раза. Теперь каждая смена может производить не шесть таких электродвигателей, а целых 23.

Это удалось достичь за счет сокращения времени сборки двигателей. А это привело к снижению времени исполнения договоров – теперь заказчик ждет не два месяца, а один. А дальше на заводе хотят выполнять заявки и вовсе за 21 день.

Конечно, расти в нулевых после потерянных 90-х было намного проще, чем сейчас. «Производительность труда – очень сложная категория. Она зависит от многих факторов: от накопления человеческого капитала (в том числе здоровья и образования), физического капитала, частоты шоков, которые приводят к быстрым изменениям цен, курсов, ставок и стимулов. В конце 90-х – начале нулевых в РФ также работал и эффект низкой базы – завершалась адаптация к рыночной экономике, новым внешнеторговым связям. После его исчерпания рост производительности поддерживается инерционными процессами – человеческий и физический капитал накапливаются небыстро», – объясняет заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Согласно большинству прогнозов, население РФ ближайшие десятилетия расти не будет. «Это значит, что миграционный приток в лучшем случае скомпенсирует отрицательный естественный прирост населения. Производительность труда, на самом деле, единственный потенциальный источник роста экономики на обозримом горизонте», – заключает Куликов.

«В условиях сокращения населения и низких инвестиций (старое оборудование, технологии), развивать экономику возможно только через увеличение выпуска на одного занятого, то есть через рост производительности труда», – согласен Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets.

Поэтому нужно увеличивать объемы инвестиций через улучшение инвестклимата и защиту инвесторов, а также через предоставление компаниям большей свободы в кадровой политике, считает Тихомиров. Он указывает на то, что условием получения госпомощи компанией часто является отказ от сокращения рабочей силы. «Снижение роли государства в экономике, демонополизация и увеличение конкуренции также будут способствовать росту производительности, как и позитивные сдвиги в области демографии», – добавляет эксперт.

«Нельзя сформировать востребованные навыки и выпустить конкурентоспособную продукцию на старой технологической основе с устаревшим оборудованием, изношенными основными фондами. Необходима срочная модернизация оборудования,

автоматизация производства, внедрение прогрессивных технологий, использование новых видов сырья», – призывает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Параллельно необходимо адаптировать образование под высокотехнологичные и высокопроизводительные рабочие места. А вот повышать производительность труда за счет сокращения численности работников, к чему стремятся многие компании – недопустимо, считает эксперт.

Впрочем, считать производительность труда единственным безусловным ориентиром тоже нельзя. «Производительность измеряется в долларах США на один час работы. Очевидно, что показатель зависит от динамики курса национальной валюты. Если рубль падает, то и номинальная производительность снижается. Рост на 5,9% в среднем в нулевые связан в том числе с кратным ростом цен на нефть в период с 2000 по 2008 год, что усилило национальную валюту», – замечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Важнее связь производительности труда в соответствии с изменением паритета покупательной способности, добавляет эксперт, но подобная статистика не ведется.

«Реализация нацпроекта «Производительность труда» является важным звеном в росте показателя, в частности, за счет стимулирования экспорта и роста вовлеченности предприятий в нацпроект. Поэтому важно продолжать стимулировать рост несырьевого экспорта, при этом снижать таможенные и фискальные барьеры», – заключает Миронюк.

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