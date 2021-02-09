В Кремле опровергли сообщение Reuters о новых соцрасходах

09.02.2021, 12:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Публикация агентства Reuters о выделении еще около 500 млрд рублей на социальные расходы не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, нам Рейтер вчера прислал письмо, в котором написал, мол, нам стало известно, что то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты, просим прокомментировать. И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Рейтер опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Рейтер», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли планы о выделении средств в преддверии выборов.

В понедельник агентство Reuters опубликовало статью, где говорится о якобы новом пакете соцподдержки на сумму не менее 6,7 млрд долларов, который рассматривает российское правительство.

В кабмине сообщили, что поддержка носит долгосрочный, системный характер, инструментарий расширяется.