“Лидочка моя такая сильная”. После смерти отца Каменских обнародовала фото матери
09.02.2021, 12:46,
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Украинская певица Настя Каменских 8 февраля в Instagram Stories обнародовала фото своей матери Лидии Каменских, на котором она запечатлена на фоне заснеженной сосны с питомцем.
“Лидочка моя такая молодец, такая сильная”, – написала певица.
Скриншот: kamenskux / Instagram
Каменских также рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти отца.
“После того, как потеряла дорогого мне человека, влюбилась в жизнь еще больше. Вчера не вернуть, завтра еще не наступило, есть только сейчас – и я его поймала”, – написала артистка, проиллюстрировав публикацию снимком, сделанным во время катания на санках вместе с украинским ведущим Юрием Горбуновым.
Скриншот: kamenskux / Instagram
Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.
Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни.
Спустя несколько дней после его смерти певица презентовала видеоработу на песню “Почуття”, которую посвятила памяти отца.
“Почуття” нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру видео”, – написала она тогда.
Рассказывая о взаимоотношениях своих родителей, Каменских призналась, что с детства видела между ними страсть.
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