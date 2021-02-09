Во Франции самолет совершил посадку без шасси и загорелся, несколько человек ранены

09.02.2021, 12:46, Новости дня

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В аэропорту Париж-Ле-Бурже в понедельник, 8 февраля, совершил опасную посадку бизнес-самолет Embraer Phenom 100. Из-за жесткой посадки самолет загорелся, сообщило в Twitter французское управление расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Accident du #phenom100 @embraer immatriculé 9H-FAM survenu ce jour à @GroupeADP #lebourget / Sortie de piste à l’atterrissage et début d’incendie / 5 enquêteurs @BEA_Aero sont sur place. (photo d’illustration uniquement) pic.twitter.com/aCQumxa8F1

— BEA (@BEA_Aero) February 8, 2021

Самолет со сломанным шасси проехал “на животе” 800 метров, прежде чем остановиться, писало французское издание Le Parisien 8 февраля. Согласно предварительной информации, Embraer Phenom 100 не смог выпустить шасси. Самолет сильно поврежден, а шасси раздавлено, говорится в сообщении.

Из-за жесткой посадки самолет загорелся, но пожарным удалось быстро локализовать огонь. Жандармерия воздушного транспорта начала следствие, чтобы попытаться понять обстоятельства аварии. Для анализа был извлечен черный ящик с регистратором данных и разговорами пилотов, уточнило издание.

Пилот и трое пассажиров, летевших из Венеции, получили легкие ранения, их госпитализировали. По данным аэропорта “Aéroports de Paris”, который руководит аэропортом Ле-Бурже, подобные случаи чрезвычайно редки для них.

Движение на взлетной полосе временно приостановили. Самолетам пришлось использовать две другие взлетно-посадочные полосы аэропорта.

По данным Aéroport de Paris, который управляет аэропортом Ле Бурже, подобные происшествия случаются очень редко. По информации Le Parisien, самолет Embraer Phenom 100 принадлежал мальтийской авиакомпании Luxwing, которая специализируется на высококлассных чартерных рейсах.

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