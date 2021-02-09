Закон о снижении НДС для аграриев пролоббирован крупными агрохолдингами и не должен вступить в действие – экономист

09.02.2021, 12:46, Новости дня

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От закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выигрывают только крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды, поэтому он не должен вступить в силу. Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на LIGA.net, комментируя принятый парламентом, но еще не подписан президентом Владимиром Зеленским закон о снижении НДС для аграриев – производителей сырья (зерна, семян льна, рапса и подсолнечника, сахарной свеклы и других культур).

“Очевидно, что речь идет о принятии откровенно лоббистских законов в интересах крупных и средних агрохолдингов, которые обогатятся, а госбюджет получит очередные проблемы, а также усложнятся отношения с МВФ и ЕС”, – написал Кушнирук.

Так, в частности, он привел данные Института аграрной экономики, по расчетам которого потери госбюджета вследствие снижения ставки НДС на сельхозпродукцию могут достичь 8,5 миллиарда гривен в 2021 году.

Эксперт напомнил, что нормы этого закона противоречат положениям Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и условиям сотрудничества с МВФ.

“Таким образом, это решение правительства и нардепов приведет к снижению поступлений в госбюджет и создаст дополнительные трудности в получении кредитов от МВФ, которые нужны для компенсации дефицита госбюджета”, – отметил Кушнирук.

Он подчеркнул: от снижения НДС выиграют владельцы отдельных агрохолдингов, при этом стоимость агропродукции для населения снизится.

“Никакого удешевления продукции для населения не будет. Будет рост прибыли агропроизводителей за счет уменьшения налогов для них”, – подытожил Кушнирук.

Законопроект №3656, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Согласно документу, НДС снизят для производителей сырья – зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника, льна и рапса.

Федерация работодателей Украины обратилась к президенту с призывом ветировать закон о снижении НДС для аграриев. Как заявил глава ФРУ Дмитрий Олейник, этот закон искажает конкуренцию на рынке, и приведет не к удешевлению продуктов питания для украинском, а наоборот – к их удорожанию. “Будет рост цен – хлеб, молочка и т.д. Зерно в турборежиме будет экспортироваться, а значит, цена внутреннего рынка будет расти из-за дефицита. Во-вторых, разницу НДС между сырьем и готовой продукцией переведут на потребителя”, – пояснил эксперт.

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