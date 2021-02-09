Ротару рассказала, как следит за фигурой

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09.02.2021, 12:46, Новости дня
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Украинская певица София Ротару в передаче ЖВЛ, которая вышла 9 февраля на “1+1”, сообщила, что провела 2020 год на самоизоляции в загородном доме. 

“Почти весь год. Несколько раз только съездила к своим родным на Буковину”, – рассказала она.

По словам Ротару, чтобы во время изоляции оставаться в форме, она ходит в бассейн.

“Бассейн, массаж, свежий воздух. Слава богу, мы [живем] в загородном доме все – вся семья, а сейчас приехала внучка, внук”, – сообщила Ротару.

Ротару родилась в 1947 году в селе Маршинцы Черновицкой области.

Ротару – обладательница званий “Народная артистка СССР”, “Герой Украины”. В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.

В 1968 году певица вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта. В браке у пары родился сын Руслан Евдокименко (1970), который сейчас является концертным директором артистки.

У Руслана Евдокименко есть двое детей – дочь София (2001) и сын Анатолий (1994).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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