Мнение: Взглянем фем-оптикой на творчество знаменитого мастера позднесоветской живописи

09.02.2021, 12:34, Разное

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Мне тут внезапно и остро потребовался художник, который бы соответствовал моим ощущениям — усталости от культуры визуального потребления женских тел повсюду, в каждом закутке живописи. Утомления от постоянного навязывания вторых ролей. Захотелось герл-пауэр, так сказать, про женщин как личностей.

Думала поискать у американок, программно ушибленных феминизмом.

Внезапно нашла у нас, в РФ! Сижу балдею. Тем более, что это не программно, а из жизненного опыта художницы, ее личности.



"Несение креста" (2006)

Татьяна Назаренко родилась в 1944 году.

В 1968-м окончила Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, училась у А.М. Грицая, Д.Д. Жилинского. Работала в мастерской Академии художеств СССР под руководством ГМ. Коржева. "Татьяна – художник рубежной эпохи начала 1970-х годов. Это и последующее время называют «длинные 70-е», поскольку возникшие художественные явления получили развитие также в 1980-е годы, и тогда казалось, что советская эпоха продлится вечно", пишет о ней журнал ГТГ.

Академик РАХ (2001; член-корреспондент 1997). Народный художник РФ (2014). Лауреат Государственной премии РФ (1993). Член СХ СССР с 1969 года.

Картины Назаренко 1970-80-х годов входят в постоянную коллекцию Третьяковской галереи, наверняка вы визуально помните многие из них





В поздний период ее стиль и тематика поменялись.

Трапеза. 1992



"Женщина и птицы" (2016)



Вечер в кафе (1997, Vladey)



Мясники (1991)



Мужчины с водкой. Мечты. 2018



Женская компания. Полет. 2018



Похищение сабинянок. 2017



"Вечеринка" (2019)



"Хоровод"



"Игра" (2015)



Саломея (диптих), 2019



"Ночь тиха" (2012)

"Три грации"



"Отдых" (2013)



"Любовники в синей спальне" (2013).

Тут традиционная поза из "Сусанны и старцев", кто помнит чем кончилось?



"Сюзанна и старцы" (2003



"Юдифь и Олоферн"



"Самсон и Далила" (2020)



"Дочери Лота" (диптих)



"Две женщины за столом"



"Один день жаркого лета".



"Цирк на площади" (2013



"Портрет цирковой актрисы"



Источник большинства репродукций (там же цены есть)

***

Спасибо Татьяне Григорьевне.

Не знаю, что увидят в этих, выбранных мною, картинах мужская аудитория.

Но, думаю, многие из женщин-зрительниц поймут, почему мне после просмотра этих картин полегчало на душе.