Мнение: Взглянем фем-оптикой на творчество знаменитого мастера позднесоветской живописи
09.02.2021, 12:34,
Разное
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Мне тут внезапно и остро потребовался художник, который бы соответствовал моим ощущениям — усталости от культуры визуального потребления женских тел повсюду, в каждом закутке живописи. Утомления от постоянного навязывания вторых ролей. Захотелось герл-пауэр, так сказать, про женщин как личностей.
Думала поискать у американок, программно ушибленных феминизмом.
Внезапно нашла у нас, в РФ! Сижу балдею. Тем более, что это не программно, а из жизненного опыта художницы, ее личности.
"Несение креста" (2006)
Татьяна Назаренко родилась в 1944 году.
В 1968-м окончила Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, училась у А.М. Грицая, Д.Д. Жилинского. Работала в мастерской Академии художеств СССР под руководством ГМ. Коржева. "Татьяна – художник рубежной эпохи начала 1970-х годов. Это и последующее время называют «длинные 70-е», поскольку возникшие художественные явления получили развитие также в 1980-е годы, и тогда казалось, что советская эпоха продлится вечно", пишет о ней журнал ГТГ.
Академик РАХ (2001; член-корреспондент 1997). Народный художник РФ (2014). Лауреат Государственной премии РФ (1993). Член СХ СССР с 1969 года.
Картины Назаренко 1970-80-х годов входят в постоянную коллекцию Третьяковской галереи, наверняка вы визуально помните многие из них
В поздний период ее стиль и тематика поменялись.
Трапеза. 1992
"Женщина и птицы" (2016)
Вечер в кафе (1997, Vladey)
Мясники (1991)
Мужчины с водкой. Мечты. 2018
Женская компания. Полет. 2018
Похищение сабинянок. 2017
"Вечеринка" (2019)
"Хоровод"
"Игра" (2015)
Саломея (диптих), 2019
"Ночь тиха" (2012)
"Три грации"
"Отдых" (2013)
"Любовники в синей спальне" (2013).
Тут традиционная поза из "Сусанны и старцев", кто помнит чем кончилось?
"Сюзанна и старцы" (2003
"Юдифь и Олоферн"
"Самсон и Далила" (2020)
"Дочери Лота" (диптих)
"Две женщины за столом"
"Один день жаркого лета".
"Цирк на площади" (2013
"Портрет цирковой актрисы"
Источник большинства репродукций (там же цены есть)
***
Спасибо Татьяне Григорьевне.
Не знаю, что увидят в этих, выбранных мною, картинах мужская аудитория.
Но, думаю, многие из женщин-зрительниц поймут, почему мне после просмотра этих картин полегчало на душе.
Источник: Шакко
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