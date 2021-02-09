 

Отказавшегося от российской вакцины Зеленского назвали “политически близоруким”

09.02.2021, 12:30, Разное
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Сенатор заявил, что украинский лидер разбирается только в юморе. Рассуждения Владимира Зеленского о российском препарате от COVID-19 звучат неубедительно. Эффективность “Спутника V” уже подтвердили эксперты из разных стран мира.

Кроме того, президент Украины “политически близорук”. Пушков поинтересовался, что будет делать Зеленский, если вакцину официально одобрит Евросоюз. “Придется срочно признавать?”, – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Украинский лидер на днях сообщил, что так и не получил подтверждений результативности российского препарата. Владимир Зеленский подчеркнул, что не собирается экспериментировать на своих гражданах.

“Украинцы не кролики”, – заявил политик.

Отметим, что “Спутник V” стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной. В настоящее время он входит в список лучших препаратов от COVID-19, составленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Владимир Зеленский пока договаривается с Западом о поставке вакцин от коронавирусной инфекции. Президент пожаловался, что Украина не входит в список приоритетных стран, которые должны сейчас получить препарат.



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