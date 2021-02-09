Мнение: Россия против России

09.02.2021, 12:22, Разное

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Есть реальная Россия – пассивное большинство, которое консервативное и про-путинское, которое бездумно пойдёт войной против любого народа, на которого укажут из Кремля. Есть Россия сопротивляющаяся, которая не хочет быть бездушным инструментом в руках воров и убийц, но даже эта активная часть России отравлена мыслью о якобы недопустимости переростания мирных протестов в активную фазу сопротивления. Постоянно звучащие призывы не допускать силового противостояния с силовиками, жесточайшим образом подавляющих протесты и не стесняющихся в выборе средств, это игра исключительно на Кремль, и эта тактика очень эффективна для сохранения власти.

Протестующим следует понять очевидное: эффективность ненасильственного протеста определяется не масштабом протестов, а исключительно уровнем благородства власти. А кремлёвская шпана, все эти выходцы из питерских подворотен, ни в какое сравнение не идут, скажем, с потомственной английской аристократией, правившей в Индии, когда Ганди проповедовал иидею ненасильственного ротеста и вёл за собой страну. Он победил не потому, что у англичан не хватило сил на подавление протестов. Он победил потому, что колониальные власти сами позволили ему победить, осознав, что всему своё время.

В России же ситуация прямо противоположная – власть исповедует предельный цинизм и подлость как самый эффективный, на их взгляд, способ существования. И сама идея ненасильственной борьбы с подлостью и цинизмом – это как минимум наивность, ведущая лишь к поражению. Это идеологический яд того же уровня, что и “Новичок”.

Если та малая часть России, которая не хочет быть просто безмозглой биомассой в руках Путина, хочет что-то изменить, она должна не только на улицы выходить. Им придётся активно работать с бизнесменами, в том числе и с крупными, чтобы те решились объединиться против коррупционной машины Кремля. Нужна подпольная работа, куда должны быть вовлечены молодые офицеры, ещё не отравленные пропутинским цинизмом.

Слишком уж мощные корни эта власть пустила, чтобы можно было надеяться лишь на выборы. Или на протестные демонстрации, впечатляющие, но бесполезные по своей сути. Потому что единственный их очевидный результат – усиливающийся разрыв отношений России с Западом. Но Кремлю это даже на руку, поскольку в глазах большинства всё это выставляется лишь как доказательство попытки Запада навязать России свою программу и (о ужас…) заграбастать её природные богатства.

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