Скандалы: В «молдавской схеме» нашлось место для сделки

09.02.2021, 12:14, Разное

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Совладелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин в рамках соглашения о сотрудничестве дал показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к операциям по выводу из России миллиардов долларов

Как стало известно “Ъ”, МВД завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Он является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по так называемой молдавской схеме, хотя лично господину Кузьмину инкриминируются махинации на $1 млрд. Господин Кузьмин по ходу следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал следствию показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе и на их предполагаемых организаторов.

Следственный департамент МВД закончил расследование дела основного владельца «Европейского экспресса» Олега Кузьмина. Этот факт “Ъ” подтвердил адвокат банкира Владимир Жеребенков. По словам защитника, его клиент «завершил ознакомление с материалами дела, подписав все необходимые бумаги». По данным господина Жеребенкова, дело уже передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Процесс пройдет в особом порядке, поскольку, как ранее сообщал “Ъ”, на стадии следствия в марте прошлого года господин Кузьмин признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания в отношении других фигурантов расследования.

Адвокат Владимир Жеребенков не стал уточнять детали соглашения, заключенного его подзащитным, однако, по данным источников “Ъ”, показания банкира касались молдавских политиков Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка, владельца Moldindconbank Вячеслава Платона, бизнесмена Илана Шора, топ-менеджера Moldindconbank Елены Платон (сестры Вячеслава Платона), их деловых партнеров Александра Коркина, Андрея Тимотина, Леонида Пахомова, а также главы группы «Лайф» Александра Железняка, экс-руководителя Первого русского пенсионного фонда Олега Власова, Сергея Менделеева, которого следствие считает фактическим владельцем Инвест-банка, его помощника Ивана Станкевича, бывшего советника главы РЖД Андрея Крапивина и бизнесмена Бориса Ушеровича. Наконец, в списке фигурантов, про деятельность которых, по данным “Ъ”, рассказал следствию господин Кузьмин, значатся также член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, руководитель отдела этого кредитного учреждения Дмитрий Рабинович, украинский банкир Станислав Коломиец, также работавший в Риге, и их московские коллеги Александр Моралес-Эскамилья, Сергей Магин, Александр Григорьев, Кирилл Никитин, Дмитрий Рубинов, Петр Чувилин, Герман Горбунцов и другие.

Как ранее сообщал “Ъ”, по данным МВД РФ, основная часть незаконных операций по выводу средств из России пришлась на период с 30 июня 2013 года до конца 2014 года. Криминальную схему, по версии следствия, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. Суть ее по тем временам была весьма оригинальна. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки иногда за день выводились сотни миллионов долларов США и евро. По материалам дела, господина Кузьмина в «молдавскую схему» привлек господин Плахотнюк. В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков, через которые преступники вывели около 500 млрд руб.

Только через банк господина Кузьмина, по подсчетам силовиков, было выведено около $1 млрд.

Отметим, что большинство российских участников схемы арестованы, часть из них осуждены. Помимо Олега Кузьмина сделки со следствием заключили еще два важных фигуранта — Александр Григорьев и Елена Платон. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый в России арестованы заочно и находятся в международном розыске. Фигурантам в зависимости от роли каждого инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем, а также совершение валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ).

Банкиршу вернули на родину

Как сообщила Генпрокуратура России, Сербия экстрадировала в РФ бывшего и. о. заместителя председателя правления банка «Евростандарт» Дарью Гнездич. «Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). В сопровождении сотрудников ФСИН России Дарья Гнездич будет доставлена в Москву»,— сказали в надзорном ведомстве. По версии следствия, в ноябре 2017 года госпожа Гнездич, будучи и. о. заместителя председателя правления КБ «Евростандарт», обеспечила заключение банкнотной сделки с Глобэксбанком на покупку $5 млн. «При этом действовала она по предварительному сговору с советником председателя правления этого банка и другими лицами»,— сообщили в Генпрокуратуре. В рамках исполнения условий сделки банком на счет АО «Глобэксбанк» были перечислены 292 млн руб., но иностранную валюту на сумму $5 млн, инкассированную АО «Глобэксбанк» для передачи банку «Евростандарт», сообщники госпожи Гнездич, по материалам дела, похитили.

Владислав Трифонов