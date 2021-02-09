Мнение: Высылка

09.02.2021, 12:12, Разное

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Германия, Швеция и Польша выслали по одному российскому дипломату в ответ на высылку своих из Москвы. МИД России назвал это "недружественным шагом". Вина иностранных дипломатов заключалась в том, что они присутствовали на протестных мероприятиях 23 и 31 января. В России это расценили как "вмешательство во внутренние дела" и "участие" дипломатов в акциях протеста.

В реальности иностранцы наблюдали за происходящим, что совершенно естественно: задачей дипломатов является в том числе и наблюдение за событиями в стране пребывания. В том числе и непосредственно "в поле". Получить разрешение у МИДа в ситуации, когда протест сам по себе неразрешенный, было невозможно. В итоге Россия посчитала это "вмешательством" и выслала иностранцев. Логика простая – раз мероприятие неразрешенное, то присутствие на нем тоже есть нарушение.

Дипломаты (или, к примеру, журналисты) функционально в силу своих должностных и профессиональных обязанностей должны иметь в том числе и личные впечатления о событиях, о которых они будут писать и докладывать. Странно, когда это вменяется им в вину. Мне это напоминает случай, когда мы с Маратом Мусиным для этого сходили на один из митингов оппозиции весной 12 года, и нашу фотографию до сих пор патриотическая общественность предъявляет, как доказательство тайной симпатии к давно усопшей "Белой ленте". С патриотической общественности взятки гладки – там с мозгами отродясь не очень, там больше рефлексы. Но МИД-то должен быть хоть немножечко поумнее.

Логично, что иностранные государства приняли симметричное решение, и называть его "недружественным" в таком контексте полная чушь. Здесь, скорее, нужно оценивать профессиональные качества российского МИД.

В целом случай, конечно, рутина, но он довольно ярко демонстрирует просевший уровень всей российской "вертикали", которая генерирует невынужденные ошибки буквально на пустом месте.

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