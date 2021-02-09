Очередной загадочный монолит обнаружен в Турции

09.02.2021, 12:02, Новости дня

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На юго-востоке Турции, неподалёку от древнего храма Гёбекли-Тепе, обнаружили новый загадочный металлический монолит, пишет Hürriyet Daily News. Его высота составляет три метра, а на нём самом высечена надпись на древнетюркском языке. Издание напоминает, что ранее подобные монолиты обнаруживали в штате Юта и в Румынии: позднее оба исчезли.



Reuters

В турецкой юго-восточной провинции Шанлыурфа обнаружили загадочный металлический монолит, пишет Hürriyet Daily News. Металлическую пластину высотой три метра нашли рядом с древним храмом Гёбекли-Тепе, недавно внесённым в список мирового наследия ЮНЕСКО.

На место обнаружения были призваны силы безопасности, в то время как местные жители пытались рассмотреть монолит, напоминавший загадочные объекты, появлявшиеся и затем исчезнувшие в пустыне штата Юта и в Румынии в прошлом году. Район нахождения монолита был оцеплен полицией, пригласившей экспертов по культуре и туризму.

По словам экспертов, надпись на монолите выполнена на древнетюркском языке: она означает «Посмотри на небо, если хочешь увидеть Луну». Фуат Демирдил, хозяин участка, где был обнаружен объект, рассказал, что увидел монолит, когда вышел работать в поле, после чего уведомил полицию.

Как пишет издание, на данный момент запущено расследование, призванное выяснить, кто именно стоит за установкой монолита. По словам губернатора провинции Шанлыурфа, ничего конкретного пока выявить не удалось.

Hürriyet Daily News напоминает, что похожие монолиты были обнаружены в штате Юта, а затем в Румынии примерно три месяца назад. Впоследствии оба они исчезли, напомнив многим фанатам научной фантастики о фильме Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», где похожие монолиты устанавливались инопланетянами. Затем выясняется, что они играли свою роль в эволюции людей. Как отмечает издание, происхождение монолитов в Юте и Румынии остаётся неизвестным: в соцсетях ходят слухи, что это часть маркетинговой кампании нового сериала.