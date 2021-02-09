Жители Болгарии раскритиковали Евросоюз за отказ от применения “Спутник V”

09.02.2021, 12:00, Разное

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Правительство Болгарии отказалось применять для вакцинации от коронавируса российский препарат «Спутник V». Однако обычные жители этой страны раскритиковали власти за такое решение.

После начала пандемии Covid-19 все государства пытаются обеспечить население действенными препаратами и методиками для защиты от недуга. Российские исследователи также не остались в стороне, создав в кратчайшие сроки вакцину «Спутник V». Чтобы остановить распространение заболевания, правительство РФ предложило свою помощь другим странам мира. Однако, как оказалось, не все в Европе стремятся к получению действенных средств для сохранения здоровья народа. Так, накануне стало известно об отказе от «Спутника V» болгарских властей.

Агентство новостей Bloomberg сообщило о том, что Минздрав Болгарии не намерен применять российскую вакцину. С таким решением не согласны граждане страны, о чем они рассказали в многочисленных комментариях к публикации. Многие указали на то, что «Спутник V» можно приравнять к созданию искусственного спутника Земли. При этом вместо закупки российского средства чиновники Евросоюза потратили огромные суммы на разработку собственных препаратов.

При этом произведенные в США и Европе вакцины по качеству вызывают большие сомнения. Жители Болгарии, как граждане Европейского союза, возмущаются таким уровнем ксенофобии, направленной против России. Бессмысленная гонка фармацевтических корпораций за изобретением собственных медикаментов только вредит обычным людям, уверены в Болгарии. Если же учитывать мнение народа, по сообщениям «Ньюинформа», большинство все же не доверяют западным разработкам и предпочли бы прививаться российской вакциной.