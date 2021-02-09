Пользователям советуют в Сети не раскрывать реальные имя и фамилию

09.02.2021, 12:00, Разное

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По словам эксперта Ваге Закаряна, в руках злоумышленников даже реальные имя и фамилия пользователей Сети могут стать орудием мошенничества. Кроме этого, он советует скрывать геолокацию и отметки времени на снимках.

Реальные имя и фамилия могут помочь мошенникам найти человека, а также его близких людей и друзей. Эти данные обычно используют для шантажа, а как компромат может выступать злоупотребление спиртными напитками, игромания или измена на стороне.

Ваге Закарян предупредил, что злоумышленники в Сети также могут воспользоваться сведениями о месте отдыха человека. Если пользователь не скрывает свое реальное имя и показывает, на каких курортах он отдыхает с помощью геолокации, преступники могут побывать у него дома и ограбить. Как пишет издание Nation News, эксперт также посоветовал общаться исключительно в мессенджерах, чтобы мошенники не могли использовать личные данные. Кроме этого, будет надежно защищена переписка пользователей.