ЕС приняла заявку на регистрацию российской вакцины

09.02.2021, 12:00, Разное

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Российский фонд прямых инвестиций отправил заявку на регистрацию вакцины “Спутник V” в ЕМА 29 января 2021 года. Ее действие направлено на защиту организма человека от коронавирусной инфекции.

Европейский союз предоставил возможность зарегистрировать препарат, разработанный совместно с РФПИ. Как известно, состоялась консультация при участии создателя вакцины и представителей организации по лекарственным средствам. Теперь, чтобы препарат поступил в продажу, его необходимо зарегистрировать. Запущен процесс подачи информации в ЕМА посредством экспертизы, сказано в заявлении. Принятие заявки подтверждено официально. На этом этапе не представляется возможным точно определить, сколько времени займет этот процесс. Скорость принятия решения будет определена европейским регулятором. Еще до появлении информации о подтверждении от ЕМА, в Евросоюзе договорились о больших закупках российской вакцины.

Российская Федерация стала первой страной в мире, которая прошла процедуру регистрации вакцины от коронавируса. На данный момент разработка ученых занимает почетное место в десятке вакцин-кандидатов в списке ВОЗ.

Источник: riafan.ru