 

Бренд Volkswagen обновил Passat для Китая

09.02.2021, 11:58, Новости дня
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Немецкая компания Volkswagen объявила о выпуске трех новых седанов Volkswagen Passat.

В частности, актуальная генерация впервые вышла в 2018 году, однако теперь публике предложат усовершенствованный экземпляр. В минувшем году продали  около 146 тысяч экземпляров, тогда как в Европе реализовали около 115 тысяч машин. Что касается рестайлинговой модификации, то она имеет гибридную силовую установку. Автомобиль отличается решеткой радиатора, ходовыми огнями, а также бамперами. В салоне предусмотрели новый блок климатической системы.

Под капотом сохранили прежние силовые агрегаты на 1,4 и 2,0 литра с мощностью 150-186 л.с. Кроме того, покупатели смогут выбрать версию с гибридным агрегатом на 220 л.с. На данный момент известно, что модель получит ценник от 29 тысяч долларов.



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