Компания Renault создаст электрическую версию модели 4L

09.02.2021, 11:58, Новости дня

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Французская компания Renault объявила о планах возобновить новую модель 4L в качестве электрического кроссовера.

Вместе с тем возрождение модели приурочили к 60-летнему юбилею бензиновой модификации 4L. Уже к осени состоится официальная премьера прототипа электрического фургона, однако к 2025 году модель выйдет в серийном исполнении. Всего к 2025 году французский бренд планирует выпустить около 14 новых моделей, среди которых окажутся электрокары, кроссоверы, а также полноразмерные модели.

Напомним, в конце прошлого месяца рассекретили компактный кроссовер Kiger с ценником от 550 тысяч рублей для индийского рынка. Пока речь о возможности поставок на российский рынок не ведется.