В США продали новую машину Lotus Evora S, которая ждала своего хозяина 7 лет

09.02.2021, 11:58, Новости дня

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В США продали редкий экземпляр автомобиля Lotus Evora S 2013 года выпуска.

Особый интерес вызывает то обстоятельство, что данный экземпляр прождал своего первого владельца около 8 лет, являясь совершенно новым автомобилем. Известно, что модель Lotus Evora S 2013 отправили в Нью-Йорк к автолюбителю, который уже имеет в коллекции другой подобный родстер – Lotus Elise. С учетом того, что новое приобретение уже не подлежит гарантийным обязательствам, его ценник составляет 70 тысяч долларов.

Кроме того, аналогичным образом продается еще несколько новых машин – Lotus GT 7-й версии и Evora 400, имеющих некоторые индивидуальные особенности, которые окажутся крайне актуальными для клиентов, ценящих данную модель.