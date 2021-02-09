 

Миронов анонсировал встречу Путина с лидерами думских фракций

09.02.2021, 11:56, Новости дня
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Президент Владимир Путин 17 февраля встретится с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Встреча будет. ВКС. Так как меня проинформировала администрация президента, на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля», – сказал Миронов, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявил, что Путин достаточно планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения.



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