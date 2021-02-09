ВМФ анонсировал получение первых серийных подлодок проекта 677 «Лада»

09.02.2021, 11:56, Новости дня

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Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – будут переданы ВМФ РФ в 2022 году, сообщил гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Эти лодки, вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет.

«Вторая лодка «Кронштадт» уже на плаву, третья, «Великие Луки», будет спускаться в 2022 году. «Кронштадт» несколько задержался из-за проблем с контрагентами. Но обе лодки планируем передать флоту в 2022 году», – передает РИА «Новости» слова Бузакова.

В сентябре прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщения о том, что серийное строительство лодок четвертого поколения проекта «Лада» идет с отставанием, постановка в строй ВМФ РФ подводных лодок «Лада» в очередной раз сорвалась из-за поставщиков. Их очень много – в создании лодки участвует более 200 предприятий.