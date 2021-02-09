В ДР Конго снова обнаружили Эболу – ВОЗ

09.02.2021, 11:52, Новости дня

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В Демократической Республике Конго, власти которых в 2020 году объявили о преодолении вспышки вируса Эбола, в феврале 2021 года выявили новый случай инфицирования. Об этом 7 февраля проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Новый случай Эболы подтвердили в городе Бутембо провинции Северное Киву, второй в стране по численности населения.

“Филиал Национального института биомедицинских исследований (INRB) в Бутембо подтвердил Эболу в образцах, взятых у пациентки с симптомами, подобными Эболе, которая обратилась за лечением в местный медицинский центр. Женщина была женой пережившего Эболу. Она уже скончалась”, – говорится в сообщении ВОЗ.

О новой вспышке Эболы в ДР Конго гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял 1 июня 2020 года.

В ноябре власти африканского государства отчитались о преодолении вспышки Эболы. Всего заразилось 130 человек, 55 пациентов умерли. Министр здравоохранения ДР Конго Этени Лонгондо говорила, что это была уже 11-я вспышка вируса c 1976 года.

Как отмечает ВОЗ, вирус Эбола вызывает острую тяжелую болезнь, которая при отсутствии лечения часто заканчивается смертельным исходом. Летальность составляет около 50%. Вирус передается людям от диких животных и распространяется путем передачи от человека человеку.

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