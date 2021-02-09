 

В ДР Конго снова обнаружили Эболу – ВОЗ

09.02.2021, 11:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Демократической Республике Конго, власти которых в 2020 году объявили о преодолении вспышки вируса Эбола, в феврале 2021 года выявили новый случай инфицирования. Об этом 7 февраля проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Новый случай Эболы подтвердили в городе Бутембо провинции Северное Киву, второй в стране по численности населения.

“Филиал Национального института биомедицинских исследований (INRB) в Бутембо подтвердил Эболу в образцах, взятых у пациентки с симптомами, подобными Эболе, которая обратилась за лечением в местный медицинский центр. Женщина была женой пережившего Эболу. Она уже скончалась”, – говорится в сообщении ВОЗ.

О новой вспышке Эболы в ДР Конго гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял 1 июня 2020 года.

В ноябре власти африканского государства отчитались о преодолении вспышки Эболы. Всего заразилось 130 человек, 55 пациентов умерли. Министр здравоохранения ДР Конго Этени Лонгондо говорила, что это была уже 11-я вспышка вируса c 1976 года.

Как отмечает ВОЗ, вирус Эбола вызывает острую тяжелую болезнь, которая при отсутствии лечения часто заканчивается смертельным исходом. Летальность составляет около 50%. Вирус передается людям от диких животных и распространяется путем передачи от человека человеку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Infobae – лазейки в законах превратили Украину в «онлайн-магазин по продаже детей»

18.01 / В РФ отреагировали на лишение Минска матчей ЧМ-2021 по хоккею

16.01 / Из-за снегопада в Москве задержали и отменили более 20 рейсов

07.10 / Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты в 2021 году на 20%

11.01 / Мэр Шостки поручил чиновницам зарегистрироваться в TikTok

04.02 / Главу популярной среди сторонников Трампа соцсети Parler уволили

21.08 / Су-30 над Черным морем провел перехват французского и английского самолетов-разведчиков

03.02 / “Топором полностью прорубили лобную кость”. Врачи рассказали о состоянии охранника “Эпицентра” в Первомайске

02.08 / Затулин нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии в Украине “грузинскую или молдавскую модель”

24.08 / Токсиколог рассказал о симптомах отравления ингибиторами холинэстеразы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска