Чтобы не было больно – Личное мнение

09.02.2021, 11:38, Разное

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Особо внимательные гражданочки Эскортограма позавчера мне тут заявили, что я, оказывается, не люблю спортсменов.

Против спорта высоких фармакологических достижений топила? Футболистов-хулиганов мочила?



Какая боль: это нужно уметь — продуть Сербии! Фото: Соцсети

Ну, ОК. Было дело, верно.

Так что же теперь, спортом не заниматься? Рыхлые комментаторши решили, что именно так. И на голубом глазу свои решения приписали мне.

Я даже не знаю, как цензурно намекнуть таким людям, что их выводы — не мои. Как по мне, так спорт просто необходим любому адекватному человеку. Да и большой спорт тоже нужен — это намного лучше, выгоднее по деньгам, чем лежать на диване, превращая сердце в тряпку.

Особенно спорт важен детям. То, какой образ жизни вы сформируете у ребёнка, такого он и будет придерживаться всё жизнь.

Единственный момент, в котором я соглашусь с курами, что многие наши спортсмены далеки от моей похвалы.

А почему?

Да потому, хотя бы, что их занятия спортом им же и навредили. Думать тренеры не учат, а без головы — ну, вы видели, как играет наша сборная по футболу? Это — типичный пример, когда ноги хоть кое-как натренировали, а голова занята явно не тем, как победить на футбольном поле.

Недавно писала о единственной в России школе испанского футбола LaLiga. Было много вопросов, несколько знакомых дали своим мальчишкам позаниматься на бесплатной тренировке и записались туда — остались довольны.

LaLiga — совершенно иной формат спортивной школы.

Тренеры-иностранцы — сертифицированные УЕФА! — тренируют детей по методикам ведущих футбольных клубов Испании. В LaLiga входят: «Реал Мадрид», «Барселона», «Валенсия» и так далее — всего 42 сильнейших испанских футбольных клуба.

Не пьяненький дядя Вася со своими жизненными ценностями и установками выпить, а нормальные тренеры, работающие по проверенной методике!

Эта методика LaLiga — «умный» футбол.

В клубе делают упор не на физическое развитие формата «бей-беги», а на технику и анализ ситуации. То есть, на работу головой.

Выпускники LaLiga виртуозно владеют мячом и мгновенно анализируют ситуацию на поле, умеют молниеносно находить решения — в то время как в типичной отечественной футбольной школе, в первую очередь, учат много бегать, громко орать и лупить по мячу. Естественно, не очень заботясь о том, зачем это делать и куда мяч полетит.

LaLiga — это не только тренировки, это ещё и гармоничное воспитание личности. Чтобы вырос не спортсмен-дебошир, а человек. Дети учатся эффективно взаимодействовать в команде, помогать друг другу. А для этого нужно уважать друг друга, понимать ценность каждого.

Это именно то, чего не хватает любым школам, которые работают в парадигме отечественной педагогики: «Потому что я так сказал», «Ты-чё-тут-самый-умный?» и прочего насилия над личностью. Воспитанники LaLiga эмоционально стабильны, уверены в себе, и каждый игрок команды чувствует поддержку товарищей.

Даже ярые «оторвы», приходя в LaLiga, быстро становятся социально адаптивными: тут ничего никому не нужно доказывать, каждого игрока уже ценят, и каждому помогают раскрыть свой потенциал по максимуму.

Физподготовкой тоже занимаются. По апробированным десятилетиями испанским методикам прокачивают ловкость, скорость, гибкость во время тренировок с мячом.

В российских же футбольных школах делается упор на физподготовку. Изначально принимают только физически развитых ребят. Наверняка забраковали бы и Лео Месси — в детстве он был низкорослым и щуплым. А в юношеских командах «Барселоны» он играл с 13 лет и стал одним из лучших игроков всех времён!

В LaLiga настоящая клубная атмосфера. Ребёнок не просто приходит в какой-то зал — он приходит в клуб, где оформление, атрибутика, настрой, формат тренировок — всё максимально приближено к условиям «взрослых» испанских футбольных клубов.

Занятия проводят, помимо русского, и на английском языке. То есть, за ту же цену ребёнок ещё и натаскивается в разговорном английском с носителями языка. Плюс общение с «одноклубниками» — в академии много детей экспатов.

Стоимость занятий в LaLiga — 18 тысяч рублей в месяц, и это, как минимум, в два раза дешевле, чем в большинстве «клубных» футбольных школ с иностранными преподавателями. При этом, далеко не каждая даже очень дорогая школа проводит тренировки на настоящем открытом поле, в условиях, сопоставимых с условиями реального футбольного матча.

У LaLiga же есть и крытый манеж 30*48 метров с профессиональным покрытием Euro Grass M60, и открытая площадка 96*54 метра.

В цену абонемента входят:

— Три занятия и один игровой день в неделю.

— Два ежемесячных теоретических занятия с изучением тактики.

— Две именные футболки с символикой LaLiga.

— Спортивный костюм, гетры, шорты, термобельё, дождевик.

— Рюкзак, именная бутылка для воды, именной брелок.

Кроме тренировок, проводятся футбольные лагеря — зимние и летние. По итогам сезона распределяются гранты для лучших игроков на следующий сезон — бесплатные тренировки с сентября по июнь включительно.

Планируется участие сильнейших команд академии во всех серьёзных турнирах — например, на Первенстве Москвы.

Негосударственные футбольные секции в такие мероприятия вообще не суются, потому что пройти отбор для них нереально. Но LaLiga растит игроков для будущего профессионального спорта и сопровождает ребят до перехода во взрослые футбольные лиги.

А если игрок не планирует уходить в большой спорт и хочет дальше играть в любительской лиге — пожалуйста, и это нормально!

В академию умного футбола LaLiga набирают детей с 3 до 16 лет. Территориально: Москва, метро Тушинская, территория стадиона Луч.

От всех души рекомендую эту школу футбола. Неважно, пусть даже вы не хотите вырастить из сына Месси — да и не надо! Но приучившись жить в спорте, ваши дети будут здоровыми, сильными, умными, но что важнее всего — привычка тренироваться сохранится у них на всю жизнь.

Чем занимались в детстве? Какими видами спорта? Что получалось?

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