 

Студентов столичных вузов приглашают на стажировку в правительство Москвы

09.02.2021, 11:36, Разное
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Подать заявку на участие в проекте “Карьерная школа” можно до 28 февраля включительно на карьерном портале правительства Москвы. Специалисты будут оценивать анкеты и выберут самых успешных кандидатов.

Им нужно будет пройти второй и третий этапы: онлайн-тестирование на выявление способностей к аналитике и видеоинтервью. Испытания состоятся с 15 по 29 марта.

В начале мая “Карьерная школа” сообщит участникам о том, приняты они или нет. Письма будут направлены на электронную почту.

На стажировку в правительство Москвы попадут 100 человек. В течение полугода они будут работать в трех ведомствах столицы, рассказала замначальника управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полина Логинова.

В течение 11 дней будет проходить обучение в формате онлайн. Студенты смогут совмещать учебу в вузе с занятиями в “Карьерной школе”.

Некоторые лекции и мастер-классы будут проходить во второй половине дня в формате прямых эфиров, а также конференций. Часть программы участники смогут освоить самостоятельно.

При высоких показателях стажер попадет в кадровый резерв правительства Москвы. Многих студентов приглашают на работу сразу после окончания программы.

Напомним, что программа стажировки в правительстве Москвы стартовала в 2011 году. За 10 лет ее участниками стали свыше тысячи человек.



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