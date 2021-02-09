Мнение: Неслыханный гуманизм

09.02.2021, 11:18, Разное

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Вчера суд проявил неслыханную гуманность, сократив срок ареста главреду "Медиазоны" с 25 до 15 суток. Сам по себе арест был мерой наказания за шуточный ретвит чужого сообщения, где была обозначена дата 23 января и время 14.00, причем даже без расшифровки, о чем эта дата и время. Суд посчитал это призывом к участию в акции.

С идиотизмом этого решения может соперничать только кретинизм решения о штрафе с глухонемого прохожего, которого "замели" каратели и обвинили его в выкрикивании лозунгов. Судья даже не усомнилась в обвинении, глядя на инвалида в лицо.

Судебную машину не остановить – она штампует решения тысячами, а конвейерный способ производства не способствует индивидуальному подходу. Всех чешут под одну гребенку, тем более, что для России оправдательное решение или приговор – это вообще нонсенс. Ни одного оправдательного решения по событиям 23 и 31 января суды не вынесли. Только аресты и штрафы. Ну, и уголовные дела, конечно, как без них.

В таком случае не очень понятен пересмотр решения и замена 25 суток на 15. Какая разница, если наказание в принципе несправедливое, незаконное и необоснованное? "Было бы за что, убили бы" ©

Уже понятно, что судебная система в России не стала независимой ветвью власти. Снизу до самого верха (прошлым летом Конституционный суд, благожелательно отнесясь к вопиющим процедурным нарушениям в ходе принятия поправок, сам расписался в своей недееспособности) судебная система – это просто инструмент штамповки любых, даже откровенно незаконных решений. Уже поэтому после того, как режим уйдет в никуда, новому режиму придется решать и проблему полного переформатирования судебной системы в том числе. Она институционально непригодна к тому, чтобы быть независимой. Во всяком случае в наших конкретных условиях. Можно полностью сменить судейский корпус (а это придется делать в любом случае), но если это не работает, то и новые судьи будут обслуживать власть, как и нынешние.

То, что работает где-то там на Западе, откуда эту систему и срисовали для нашего употребления, совершенно не означает, что это же будет так же работать и у нас. Карго-культ, когда вводятся иностранные институты управления без соответствующих им условий, приводит лишь к имитации. Российская судебная система именно имитирует законность и беспристрастность. В реальности это те же ежовские "тройки" со слегка урезанными (пока) полномочиями.

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