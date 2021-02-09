Мнение: Идеология миллиардеров

09.02.2021, 11:12, Разное

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Более двух тысяч лет назад в Китае зародилась философия легизма. Главным лозунгом легистов было равенство всех перед законом и Сыном Неба, владыкой Поднебесной. Легисты считали, что происхождение ничего не значит. Они хотели, чтобы каждый способный и преданный общему делу простолюдин мог дослужиться до самых высоких должностей.

Прославились легисты тем, что каждый раз, когда им удавалось захватить власть в государстве, они устанавливали крайне жестокие, даже по меркам древнего Китая, законы и наказания.

Сейчас сторонники идей всеобщего равенства, эгалитаризма, имеют шансы очередной раз повторить «подвиги» легистов и их многочисленных подражателей. Власти штата Невада решили, что концепция Лас-Вегаса несколько устарела, и что им нужны теперь новые экспериментальные зоны. Идея в том, что каждый желающий может приобрести 202 квадратных километра площади штата и установить на них собственные порядки. Первую такую зону уже собираются строить где-то рядом с Рено:

https://www.moneycontrol.com/news/business/nevada-bill-would-allow-tech-companies-to-create-governments-6460971.html

https://thenevadaindependent.com/article/innovation-zones-promoted-by-sisolak-would-create-semi-autonomous-city-at-behest-of-blockchains-llc

Разумеется, управлять умными городами доверят только высокотехнологичным корпорациям, которые работают над биотехнологиями, искусственным интеллектом, робомобилями и тому подобными модными темами. Автономия у зон будет достаточно высокой, чтобы корпорации могли сформировать там полноценные правительства.

Порядки в этих зонах корпорации будут наверняка устанавливать в согласии с идеологией современных западных миллиардеров. Нагляднее всего эта идеология проявляется в двух главных «святых» западного социалистического пантеона — Греты Тунберг и Джорджа Флойда.

Я ставлю «святые» в кавычки, так как на самом деле жизненный путь этих грешников навряд ли может служить положительным примером.

Так, Грета Тунберг только что попалась на размещении проплаченной агитации против Индии. Она случайно выложила в твиттер не только заказ, но и техническое задание к этому заказу:

https://inosmi.ru/social/20210205/249071081.html

В четверг шведская активистка и борец с глобальным потеплением Грета Тунберг (Greta Thunberg) привела в негодование работников полиции и прокуратуры Индии после того, как она воспользовалась социальными сетями для публикации подстрочных комментариев и советов по поводу проходивших в стране ожесточенных протестов фермеров.

Как пишет «Нью-Йорк Пост» (NY Post), 18-летняя левая экоактивистка опубликовала в сети (а затем быстро удалила) сообщение, в котором был приведен подробный список «рекомендуемых постов» о продолжающихся гражданских беспорядках. По словам ее критиков, это свидетельствует о том, что ее инструктируют в вопросах, касающихся того, какую позицию должны занять посторонние, наблюдающие за протестами.

В списке были приведены некоторые советы о том, что публиковать в социальных сетях. В нем также ей рекомендуют делать репосты и ставить теги с указанием других знаменитостей, пишущих об этом в «Твиттере», включая поп-звезду Рианну (Rihanna).

Помимо постов, которые должны были вызвать бурю в «Твиттере», в «методичке», которую она выложила в сети, также предлагалось выделять информацию о запланированных демонстрациях у индийских посольств.

Негодование индийцев объясняется не только тем, что поддержка оранжевых революций за рубежом — грязное и кровавое дело. Дело в том, что индийцы являются для Греты естественными врагами. Она пропагандирует зелёнобесие, которое влечёт за собой снижение уровня жизни низшего и среднего классов, и которое ставит стеклянный потолок перед людьми и странами, желающими расти вверх.

Условному индийскому инженеру Грета предлагает пересесть с автомобиля на велосипед, отказаться от мяса, переехать из квартиры в коммуналку. Сам по себе аскетизм не так уж плох, он даже перекликается с правилами главных религий Индии. Лицемерие миллиардеров тоже терпимо: да, они продолжают есть мясо и летать на личных реактивных самолётах, однако это в масштабе планеты не так уж важно. Главная опасность проповедей Греты в том, что она требует закрывать заводы, рудники и электростанции, пытаясь тем самым обречь развивающиеся страны на вечную нищету.

Джордж Флойд, в свою очередь, является классическим социалистическим символом борьбы элит против среднего класса. Элиты разжигают в люмпенах ненависть к тем, кто лучше работает и больше зарабатывают. После этого люмпены вооружаются лозунгом «Ешь богатых», чтобы начать бескомпромиссную борьбу против местного бизнеса и белых воротничков. Пожалуй, излишне упоминать, что лозунг «Ешь богатых» раскручивала группа миллионеров из «Аэросмит», и что вся американская богема сейчас дружно поддерживает Джорджа Флойда.

Разумеется, у извращённой элиты современного американского общества есть вполне практические причины, чтобы размахивать знаменем социальной справедливости и давить средний класс руками «угнетаемых» люмпенов. Средний класс является опорой здорового капитализма, а здоровый капитализм, в свою очередь, предполагает очень жёсткую политику по отношению к монополиям, к биржевым спекулянтам и к финансовым махинаторам. Американские корпорации не хотят повторить судьбу гигантской Стандарт Ойл, которую власти США принудительно расчленили на несколько компаний в 1911 году. Также они не хотят банкротиться, лишившись свободного доступа к бесплатным долларам прямо из-под печатного станка.

Цель американских миллиардеров — смычка с люмпенами. Люмпены будут ещё более нищими, чем сейчас, однако они будут получать регулярные подачки в виде живых денег и в виде талонов на грабёж представителей среднего класса, которых уже сейчас рекламируют в качестве главных врагов «простых американцев». Более конкретно, речь будет идти о принудительных пожертвованиях в адрес меньшинств и, например, о закреплении оплачиваемых рабочих мест под людей правильной расы. Также среднему классу уже запрещают содержать, например, частные школы для умных людей, требуя принимать туда без экзаменов «классово-близких» хулиганов.

Нечто подобное мы с вами уже наблюдали в истории нашей страны. Революция шла под лозунгом «долой буржуев», однако владельцев фабрик и крупных помещиков новая власть убила, выгнала из страны или полностью раскулачила буквально за первые несколько лет. Дальше под удар попал российский средний класс, так как бедноте нужно было показывать врага, и так как средний класс представлял опасность для молодой советской власти.

На протяжении ещё 10-15 лет деятельные люди пытались играть по новым правилам, объединяясь, к примеру, в коммуны и колхозы. Успешные объединения такого рода советская власть планомерно уничтожала, заменяя там руководство на выходцев из люмпен-пролетариата. К концу тридцатых годов задача была выполнена — средний класс в СССР был или уничтожен, или приведён в состояние полной покорности властям.

Аналогичные процессы последние десятилетия шли в Африке — в ЮАР и в Зимбабве, например. Власти науськивали бедных негров на обеспеченных белых, что быстро заканчивалось ожидаемой экономической и социальной катастрофой.