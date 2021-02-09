Доктор Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19

09.02.2021, 11:06, Разное

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Доктор Евгений Комаровский оценил шансы повторного заражения коронавирусом. Он ответил на вопрос одного из подписчиков, связанный с данной темой, в социальной сети Instagram.

Пользователь заявил, что уже переболел коронавирусной инфекцией, поэтому изначально думал, что риск заболеть повторно некоторый период времени отсутствует. Однако после поступления множества сообщений о том, что некоторые люди подхватывают COVID-19 во второй раз, человек насторожился. Он спросил у Комаровского, действительно ли может не выработаться иммунитет к вирусу после перенесенной болезни.

По словам врача, на самом деле во всем мире на сегодняшний день зафиксировано не так много доказанных случаев повторного инфицирования коронавирусом. Пока вся информация сводится к тому, что люди фиксируют у себя такие же симптомы, но массовость официальная медицина не подтверждает. Комаровский считает, что в ближайшие год или же полтора после уже перенесенного вируса заболеть повторно шансов очень мало.