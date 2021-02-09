Ученые рассказали о влиянии кофе на развитие плода во время беременности

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09.02.2021, 11:06, Разное
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Ученые установили, что кофеин оказывает влияние на развитие ребенка во время беременности. При употреблении кофе будущей матерью у плода возникают изменения в мозговых процессах, а при взрослении ребенок может столкнуться с поведенческими проблемами.
Исследованием влияния кофеина на развитие мозга плода занимались сотрудники медицинского центра Университета Рочестера. Они провели анализ 9000 снимков мозга детей, чей возраст варьировался от 9 до 10 лет. Выяснилось, что у тех детей, чьи матери во время беременности пили кофе, наблюдались структурные изменения.

По словам доктора Джона Фокса, этот наблюдаемый эффект не является катастрофическим, но заметные проблемы в поведении все же вызвать способен. В основном у детей, чьи матери употребляли кофе, когда их вынашивали, изменялись следы белого вещества, ответственные за формирование связей между областями мозга.

Источник: www.medikforum.ru



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