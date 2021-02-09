Ученые обосновали полезность кофе при глухоте, диабете и после инфарктов

09.02.2021, 11:06, Разное

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Ученые после проведения масштабного исследования обосновали истинную пользу от употребления кофе при глухоте, сахарном диабете и после перенесенных инфарктов. Они на протяжении 11 лет осуществляли наблюдение за пациентами.

Ученые постоянно анализируют, как употребление кофе влияет на организм. Если раньше специалисты говорили о вреде напитка, то сейчас присутствует иная тенденция. Теперь считается, что кофеин является очень полезным. В процессе нового исследования эксперты выяснили, что те, кто пьет кофе, на 15% реже имеют проблемы со слухом. Все дело в уникальных свойствах напитка. В течение пяти лет исследователи наблюдали за состоянием диабетиков, среди тех, кто употреблял зеленый чай и кофе, фиксировалась гораздо меньшая смертность.

Эксперты из Японии пришли к выводу, что снижается риск наступления летального исхода после инсульта или же инфаркта, если человек пьет кофе. Утром напиток можно употреблять совершенно спокойно. Однако не стоит превышать дневную дозу кофе.

Источник: www.popmech.ru