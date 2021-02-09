 

Ученые обосновали полезность кофе при глухоте, диабете и после инфарктов

09.02.2021, 11:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые после проведения масштабного исследования обосновали истинную пользу от употребления кофе при глухоте, сахарном диабете и после перенесенных инфарктов. Они на протяжении 11 лет осуществляли наблюдение за пациентами.
Ученые постоянно анализируют, как употребление кофе влияет на организм. Если раньше специалисты говорили о вреде напитка, то сейчас присутствует иная тенденция. Теперь считается, что кофеин является очень полезным. В процессе нового исследования эксперты выяснили, что те, кто пьет кофе, на 15% реже имеют проблемы со слухом. Все дело в уникальных свойствах напитка. В течение пяти лет исследователи наблюдали за состоянием диабетиков, среди тех, кто употреблял зеленый чай и кофе, фиксировалась гораздо меньшая смертность.

Эксперты из Японии пришли к выводу, что снижается риск наступления летального исхода после инсульта или же инфаркта, если человек пьет кофе. Утром напиток можно употреблять совершенно спокойно. Однако не стоит превышать дневную дозу кофе.

Источник: www.popmech.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Xiaomi Mi 11 засветился в Geekbench: Подтверждается выход специальных версий модели

09.12 / Скандалы: Уральские оптимизаторы

28.12 / Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили из изолятора

13.09 / «Общество усложняется: крыша едет в одну сторону, а фундамент — в другую»

15.09 / Предложение лишать доплат не привившихся от COVID-19 медиков исчезло с сайта НИИ Минздрава

17.01 / Мнение: Отчаянный порыв еврейского народа

14.12 / Правительство представило план по уплотнению смога в мегаполисах для проецирования выступлений Путина

01.12 / «Путин не хочет, чтобы я вернулся в Россию»

15.07 / Эксперты рассказали, как защитить мобильный банк от взлома

02.11 / Эксперты рассказали о способах устранения распространенных неполадок на компьютере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска