 

Пытаясь получить показания, выбили четыре зуба. В Черкасской области двух полицейских подозревают в пытках

09.02.2021, 10:58, Новости дня
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7 февраля двум полицейским из Черкасской области сообщили о подозрении в пытках. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора. 

В релизе сказано, что 6 февраля в больницу за помощью обратился мужчина с многочисленными травмами. Он сообщил об избиении правоохранителями. 

“Установлено, что накануне мужчину доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничеству. По предварительным данным, пытаясь получить признание в совершении преступлений, на протяжении нескольких часов подозреваемые били потерпевшего, одетого в наручники, руками и ногами по голове, лицу и туловищу, выбив четыре передних зуба”, – сообщили в Офисе генпрокурора. 

В ведомстве не уточнили, о каком именно отделении полиции идет речь, в Госбюро расследований проинформировали, что события происходили в Городище. По данным следствия, вечером 5 февраля 28-летний потерпевший находился вместе с братом в одном из гаражных кооперативов города. 

“В гараж зашли оперативные работники, которые доставили мужчину в сектор полиции, где двое старших участковых пытались получить объяснения по поводу краж и возможного совершения им этих краж. С целью получения признания в совершении преступлений двое указанных полицейских в служебном кабинете начали бить гражданина, сломав об него железный стул. После чего для преодоления сопротивления на потерпевшего надели наручники и нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу”, – говорится в релизе ГБР. 

Кроме потери зубов у пострадавшего диагностировали ушибы мягких тканей лица, головы и спины. 

Полицейских уже отстранили от работы, уточнили в Офисе генпрокурора. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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