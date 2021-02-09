 

“Это очередной скандал!”. Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье

09.02.2021, 10:58, Новости дня
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На официальной фан-странице в Instagram украинской певицы Тина Кароль 8 февраля разместили ее черно-белое фото, на котором она запечатлена в рубашке, и привели высказывание исполнительницы о ее новом проекте, которое прозвучало в третьем эфире шоу “Голос країни 11” на “1+1” 7 февраля.

“У меня произойдет вау-факторный ребрендинг. И мне не страшно, что скажет кто-то. Я волнуюсь, и это меня закаляет. Я рискую, и это меня заводит. Я сидела-сидела, немного погрустила на карантине и я кое-что создала. Это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, несколько агрессивная, потому что знает себе цену, девушка”, – говорится в посте.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Через несколько часов после появления этой публикации Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила видео и фото, в которых предстала позирующей лежа на диване в черном откровенном платье с вырезами на талии. Несколько снимков намеренно закрыты от просмотра, как будто на них запечатлено нечто не прошедшее цензуру.

“Ту-ту-ту! Это очередной скандал!” – написала Тина Кароль. Певица анонсировала выход клипа на трек “Скандал”, намеченный 12 февраля.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

8 февраля Тина Кароль, потерявшая в 2013 году мужа, ответила певице Оле Поляковой на заявление, которое та сделала в эфире шоу “Маска” на канале “Украина”, назвав Тину Кароль “плакальщицей на похоронах”.  По словам Тины Кароль, она будет плакать о муже всю жизнь, но не на похоронах, а за здравие и силу высотыв близости родственных душ.

Муж Тины Кароль Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Супруги прожили в браке пять лет. 18 ноября 2008-го у них родился сын Вениамин. 

В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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