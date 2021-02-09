“За это время ты стал другом, мы потеряли “нас”. Витвицкая после восьми лет брака сообщила о разводе

09.02.2021, 10:58, Новости дня

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая разводится с мужем, режиссером Владом Кочатковым. Об этом она сообщила 9 февраля в Instagram.

“Восемь ярких, безумных, добрых и таких разных лет. За это время ты стал мне другом, но мы потеряли “нас”. “Развод” только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену”, – написала ведущая.

Она подчеркнула, что развод пройдет без “сериалов и скандалов”.

“Это единственный комментарий на эту тему. Двигаемся дальше”, – подытожила она.

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Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

Соломия Витвицкая родилась в 1980 году в городе Броды Львовской области. С 2008 года работает на канале “1+1”.

С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида “ТСН. Особливе”. Сейчас ведет новостные выпуски ТСН.

В 2013 году телеведущая вышла замуж за режиссера Влада Кочаткова. Он младше Витвицкой на восемь лет. Детей у пары нет.

Витвицкая – волонтер и куратор социального мультимедийного проекта “Победители” о воинах АТО.

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