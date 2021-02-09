 

Коронавирус в России: за сутки выявили 15 тысяч новых случаев заражения

09.02.2021, 10:42, Разное
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За прошедшие сутки количество россиян, заразившихся COVID-19, выросло на 15 019. Менее половины из них – 9,7% – не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровели 21 795 человек, скончались 530 пациентов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Москве. Прирост инфицированных в столице составил 1 584. Далее идет Санкт-Петербург с 1 078 больными. Тройку замыкает Подмосковье, где диагноз поставили 903 жителям.

В первую десятку также попали Нижегородская (457 случаев), Воронежская (369 случаев), Ростовская (356 случаев), Самарская (300 случаев), Свердловская (289 случаев), Челябинская (269 случаев) области, Пермский край (269 случаев).

Отметим, что ситуация с пандемией в стране постепенно улучшается. За весь период коронавирусом в России заразились 3,9 миллиона человек. Вылечились и покинули больницы 3,4 миллиона граждан. Зафиксировано 77 тысяч летальных исходов.

Ранее врач Владислав Жемчугов оценил эпидобстановку в Москве. По мнению специалиста, масочный режим в столице будет отменен в мае-июне. К тому времени в городе должна сформироваться иммунная прослойка в 70%.



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