Врач назвал причины повторного заболевания COVID-19

09.02.2021, 10:42, Разное

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Заболеть COVID-19 во второй раз можно, если приобретенный иммунитет закончится, объяснил врач. Также в числе причин – ослабление иммунитета после приема каких-либо препаратов или частые контакты с заразившимися, рассказал инфекционист.

Тимаков напомнил, что коронавирус не формирует у переболевших пожизненный иммунитет. При этом он отметил, что антитела вырабатываются не у всех перенесших инфекцию.

Причина низкого уровня антител у переболевших может быть связана с лечением, заявил доктор медицинских наук Николай Малышев. Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов напомнил, что получить высокий уровень иммунитета к COVID-19 можно с помощью вакцинации. Количество антител у привитых гораздо выше, чем у перенесших заболевание.

Вакцинация в России проходит препаратом “Спутник V”. Он формирует у привитых антитела на несколько лет. Клинические исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали эффективность вакцины выше 90%.

Узнать о наличии антител может любой москвич. Сдать специальный тест можно в 30 поликлиниках города. Запись доступна на портале mos.ru. С собой нужно взять только паспорт и полис ОМС.

Тестирование проводится по методу ИФА., который определяет уровень иммуноглобулинов M и G. Повышение концентрации M говорит о заболевании COVID-19, G – показатель перенесенной болезни.

ИФА показывает уровень иммунитета после болезни. Сдать тест нужно, если человек переболел и ему нужно знать уровень защиты от ковида.