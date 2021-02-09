 

Браузер Google Chrome прекратит работу на ПК старше 2005 года

09.02.2021, 7:12, Разное
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Согласна сообщениям разработчиков Chromium, представленных в документе о политике, браузер Google Chrome не будет функционировать на персональных компьютерах, выпущенных ранее 2005-года.
Такие процессоры как Intel Atom и Celeron M, относящиеся к эпохе до Intel Core 2 Duo, не будут поддерживать обновленную версию Chrome 89, по причине отсутствия набора команд SSE2.

Пользователи версий Chrome 87 и выше в ближайшую неделю получат сообщения-предупреждения, указывающие на прекращение поддержки.

Установщик не будет осуществлять попыток для инсталяции браузера на таких компьютерах и ноутбуках. Это будет проявляться сбоем, происходящем при запуске программного обеспечения.

Ограничения, связанные с отказом от поддержки процессоров, затронут только Windows, так как остальные операционные системы уже и так для функционирования требуют наличие поддержки команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3.

Источник: www.ixbt.com



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