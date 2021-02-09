Лидию Федосееву-Шукшину не выпускает из квартиры собственная дочь

09.02.2021, 10:12, Разное

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Сын продюсера Бари Алибасова, попавшего в клинику для лечения людей с алкогольной зависимостью, заявил, что его экс-супругу Лидию Федосееву-Шукшину заперла в квартире собственная дочь. Теперь она не может даже позвонить продюсеру группы «На-на».

Конфликт, разгоревшийся из-за «подарка» мужу Лидии Федосеевой-Шукшиной в виде квартиры привел в итоге к их разводу, который состоялся 24 декабря. После этого Бари Алибасова словно подменили, признался Алибасов-младший. За семь дней он выпил 16 бутылок вина, но к этому может оказаться причастной Федосеева-Шукшина, поскольку все это время она находилась с ним в квартире.

Позднее Бари Алибасов из-за ухудшившегося состояния попал в специализированную клинику, а Федосееву-Шукшину заперли под замком в своей квартире, где ее держит дочь Ольга. Она старается не подпускать ее к бывшему мужу. После разбирательства из-за квартиры она поменяла свое отношение к семейству Алибасовых.

Источник: radiokp.ru