 

Подписчики Оксаны Самойловой раскритиковали ее новый образ

09.02.2021, 10:12, Разное
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Подписчики модели и блогера Оксаны Самойловой раскритиковали ее новый образ. Они не оценили работу стилиста, которая была проделана для новой фотосессии.
Супруга Джигана Оксана Самойлова опубликовала серию новых фото, где она предстала в эффектном платье красного цвета. На голове у нее присутствовал венок из роз, а в руках мать четверых детей держала огромный букет цветов. Для фотосессии бизнес-вумен сделали яркий макияж, подходящий под наряд.

Сначала социальная сеть Instagram удалила фотографии, но Самойлова решила загрузить их снова, поскольку они ей очень нравятся. Однако далеко не все фолловеры разделили мнение супруги Джигана. Подписчики сочли, что образ получился слишком вульгарным. Нашлись и те, кто сравнил Оксану Самойлову с бывшей избранницей Тимати Анастасией Решетовой. Преданные поклонники поддержали модель, заявив, что она выглядит просто замечательно.



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