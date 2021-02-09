 

Суд запретил в России хит AC/DC «Highway to Hell»

09.02.2021, 10:11, Разное
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Суд в Астрахани внес в реестр запрещенных материалов хит группы AC/DC «Highway to Hell» по иску от общественной организации «Русская сотня».

Как следует из акта, опубликованного в базе данных судебных решений, композиция была признана противоречащей «семейным, православным и иным основополагающим ценностям», а также оскорбляющей религиозные чувства граждан.

Экспертиза установила, что текст песни «Автодорога в ад» (так указано в постановлении суда) пропагандирует «бездумное, потребительское отношение к жизни, отказ от первоочередных духовных ценностей».

– Рассматриваемая композиция нацелена на пропаганду отказа от христианской морали, в ней также содержится упоминание сатаны. В тексте произведения выявлено детальное описание греховного образа жизни, что причиняет моральные страдания православным верующим, – говорится в заключении.

Суд согласился с доводами экспертов и принял решение внести «Highway to Hell» в федеральный реестр экстремистских материалов. Веб-сайты и социальные сети, работающие в России, обязаны ограничить доступ российской аудитории к вредоносной песне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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