 

Электрический Jeep Wrangler дебютирует в конце марта

09.02.2021, 10:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский бренд Jeep озвучил дату презентации концепта электрического внедорожника Wrangler.

В частности, началась рекламная кампания, посвященная суперкубку Super Bowl LV, к которому и приурочили выход нового электрического внедорожника. По фотографиям можно увидеть, что модель имеет электрическую силовую установку. Предполагается, что новинка получит систему полного привода, а также традиционную трансмиссию.

Вместе с тем пока речь о выходе серийного электрокара не ведется, тогда как концептуальная модель станет предвестником появления улучшенного внедорожника. Официальная презентация автомобиля состоится в период с 28 марта по начало апреля текущего года. Остальные детали будут известны несколько позже.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Компания Bugatti представила 1850-сильный трековый гиперкар Bolide

07.07 / В Кремле оценили перспективы возобновления авиасообщения с другими странами

25.06 / Трамп заявил о «недостаточности» военных расходов стран НАТО на уровне 2% от ВВП

04.02 / Центр общественного здоровья Украины заказал тендер на 10 млн грн для изучения поведения геев

29.01 / Следователи начали проверку после смерти пенсионера на трэш-стриме в Смоленске

22.01 / Белый дом и Пентагон объяснили необходимость продления ДСНВ

09.11 / Падение метеорита в Ливане стало причиной пожара

03.02 / Карасев: Должен согласиться с Порошенко, который понимает незаконность санкций против Медведчука

11.07 / Тутберидзе признали лучшим в мире тренером по фигурному катанию

18.10 / В РФ кроссоверы марки Nissan стали дороже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска