Электрический Jeep Wrangler дебютирует в конце марта

09.02.2021, 10:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский бренд Jeep озвучил дату презентации концепта электрического внедорожника Wrangler.

В частности, началась рекламная кампания, посвященная суперкубку Super Bowl LV, к которому и приурочили выход нового электрического внедорожника. По фотографиям можно увидеть, что модель имеет электрическую силовую установку. Предполагается, что новинка получит систему полного привода, а также традиционную трансмиссию.

Вместе с тем пока речь о выходе серийного электрокара не ведется, тогда как концептуальная модель станет предвестником появления улучшенного внедорожника. Официальная презентация автомобиля состоится в период с 28 марта по начало апреля текущего года. Остальные детали будут известны несколько позже.