 

Шойгу назвал задачу российского гиперзвукового оружия

09.02.2021, 10:08, Новости дня
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Основу сил неядерного сдерживания РФ составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом ВС России.

По словам министра, ВС РФ сделают ставку на внедрение в оружие технологий искусственного интеллекта.

«В прошлом году мы выполнили поручение верховного главнокомандующего, данное в майском указе 2012 года: доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%. Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных cил», – сказал Шойгу.

По его словам, все шире в боевой учебе используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления.

Ранее Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия.



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