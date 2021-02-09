 

В Китае взорвался цех фармацевтической компании, есть погибшие

09.02.2021, 10:06, Новости дня
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В китайском городе Бэньси (провинция Ляонин на северо-востоке страны) прогремел мощный взрыв в цехе фармацевтической компании, сообщило государственное агентство Хinhua 8 февраля со ссылкой на местные власти.

По меньшей мере два человека погибли и трое получили ранения. Власти города сообщили, что взрыв прогремел в так называемой зоне высоких технологий города. Два человека, получившие серьезные ранения в результате взрыва, скончались в больнице, несмотря на оказание им неотложной помощи.

Расследование причин инцидента продолжается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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