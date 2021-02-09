 

Мужской турнир Australian Open покинул единственный представитель Украины

09.02.2021, 10:06, Новости дня
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Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в первом раунде турнира Большого шлема на хардовом покрытии Открытого чемпионата Австралии. Об этом 9 февраля проинформировали в Twitter соревнований.

“Какая баталия!” – прокомментировали организаторы.

Пятисетовый поединок завершился в пользу серба: 5-7, 6-4, 6-3, 5-7, 6-4.

What a battle! 

Dusan Lajovic survives in five sets over Stakhovsky 5-7 6-4 6-3 5-7 6-4 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/pzvkGO4FRZ

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021

Стаховский был единственным представителем Украины в мужском одиночном разряде Australian Open.

Свои поединки первого раунда на турнире сыграли украинские теннисистки. Элина Свитолина продолжает борьбу за трофей, Марта Костюк зачехлила ракетку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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